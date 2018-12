Portugal tem quatro escolas de negócios entre as 95 melhores da Europa, de acordo com o ranking do “Financial Times” European School Ranking – que avalia escolas de gestão em cinco categorias diferentes. A Católica Lisbon School of Business & Economics é a universidade portuguesa que ocupa melhor posição no ranking deste ano, aparecendo em 28.o lugar. Contudo, a Católica desceu duas posições em relação a 2017.

A descida é constante entre as escolas portuguesas, à exceção da ISCTE Business School, que subiu 17 lugares em relação ao ranking do ano passado.

A Nova School of Business and Economics, que ocupa a 30.a posição este ano, desceu cinco lugares comparativamente a 2017, e a Porto Business School, que ocupa a 62.a posição, desceu três posições em relação ao ranking do ano passado.

Nuno Fernandes, diretor da Universidade Católica, reagiu em comunicado dizendo que a posição alcançada é motivo de orgulho: “É motivo de grande orgulho verificar o impacto positivo daquilo que fazemos, e como a excelência e a qualidade do ensino e investigação da nossa Escola são rampa de lançamento de um brilhante futuro profissional dos nossos alunos, o que nos torna também a sua primeira escolha para formação enquanto executivos.”

O documento sublinha ainda que também é importante “a confiança do mercado de trabalho dos graduados, que se manifesta em valores de empregabilidade ímpares”, com 92% dos alunos a serem colocados no mercado em menos de três meses e a subirem na carreira em cerca de três anos.

Há mais de dez anos que a Católica é considerada a melhor escola de negócios em Portugal, de acordo com o ranking do jornal inglês.

Na lista segue-se a Nova School of Business and Economics, que ocupa a 30.a posição. Também em comunicado, Daniel Traça, reitor desta universidade, disse que a instituição está consciente “do caminho a percorrer e dos resultados” que pretende “alcançar nos próximos anos”.

Apesar de a escola ter descido cinco posições este ano, o reitor acredita que “a mudança para o novo campus, em Carcavelos, promete um futuro de melhoria, um futuro que irá reforçar a principal missão de atrair talento, produzir e partilhar conhecimento”.

A Porto Business School é outra das escolas portuguesas contempladas neste ranking, sendo assim destacada pelo sétimo ano consecutivo.

Ramon O’Callaghan, reitor da universidade, também emitiu uma nota, dando conta de que este destaque “é mais uma evidência da qualidade e impacto do trabalho desenvolvido pela escola ao longo dos últimos 30 anos”.

O responsável reforçou ainda a importância de a escola estar presente neste ranking de ano para ano e sublinhou a “elevada qualidade da formação para executivos em Portugal [...] o que, em termos proporcionais, considerando o rácio entre o número de escolas de negócios no top mundial por país e a sua população, faz de Portugal um dos países com maior representatividade neste ranking”.

Por fim surge a ISCTE Business School – a única da quatro escolas portuguesas a subir de posição. Em comunicado, José Paulo Esperança, diretor desta escola, afirma que “esta distinção culmina um ano de sucesso ao nível” dos rankings do jornal inglês, “depois de a escola ter alcançado, em junho, a 27.a posição na lista dos melhores mestrados em Finanças e, em setembro, a 77.a posição na lista dos melhores mestrados em Gestão”.

O responsável adiantou ainda que vários “fatores têm contribuído para esta afirmação internacional”, frisando que a ISCTE Business School “é a única escola de gestão pública acreditada internacionalmente no concelho de Lisboa, tirando o máximo partido da atratividade atual da cidade”.

O ranking é liderado pela London Business School. Em segundo lugar está a HEC Paris.