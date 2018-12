A cerimónia de atribuição dos troféus Bola de Ouro, realizada segunda-feira à noite, não ficou só marcada pela conquista do futebolista croata Modric, em detrimento do português Cristiano Ronaldo.

A noite também foi de algum embaraço. Quando a futebolista norueguesa Ada Hegerberg subiu ao palco para receber a Bola de Ouro, o DJ Martin Solveig perguntou-lhe se sabia fazer o ‘twerk’. A jogadora respondeu com um “não” seco e começou a dirigir-se para fora do palco.

O DJ francês, talvez se tenha apercebido do mal-estar de Hegerberg, acabou por convidar a jogadora para dançar ainda em palco, ao som de Sinatra.

A cena não tardou em ser motivo de polémica nas redes sociais, com acusações de sexismo feitas ao DJ e produtor francês por vários comentadores. Houve mesmo quem falasse em assédio sexual.

A jogadora desvalorizou o episódio e disse: "Não considerei que fosse assédio sexual".

Já Martin Solveig aproveitou também as redes sociais para pedir desculpa pelo sucedido, adiantando que tudo não passou de “uma piada de mau gosto” e admitiu que “não devia ter feito”.

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk