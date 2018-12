Nuno Batista, conhecido como Zé do Pipo, desapareceu no início de novembro junto à praia de Peniche, onde foram encontrados o seu carro e os documentos. Quase um mês depois do desaparecimento do cantor, as autoridades continuam sem saber do seu paradeiro.

Segundo fonte da Polícia Marítima de Peniche, citada pelo site Notícias ao Minuto, já não há buscas a decorrer, apenas “a patrulha normal”. Até ao momento, não há qualquer tipo de informação que indique o que aconteceu ao artista.

A informação foi confirmada pelo manager de Nuno Batista, Luís Martins, que garantiu que não há desenvolvimentos sobre o caso.