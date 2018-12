Uma avioneta despenhou-se na última segunda-feira sobre uma habitação no México provocando pelo menos quatro vítimas mortais e dois feridos.

"Um avião caiu e embateu numa casa. Até agora há quatro vítimas neste acidente", referiu o ministro da Segurança Pública e Tráfego Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, citado pela EFE.

O acidente aconteceu em Culiacán, capital do estado de Sinaloa. Na altura, as autoridades retiraram os habitantes daquela área residencial, escreve o La Razón.

Segundo as autoridades, as operações de resgate e socorro tiveram a coordenação do presidente da câmara de Culiacán.