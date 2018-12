A depressão Etienne está a afastar-se dos Açores e, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), “espera-se nas próximas horas uma melhoria gradual das condições meteorológicas, com uma diminuição da intensidade do vento e da agitação marítima em todo o arquipélago”.

Em comunicado, o IPMA explica que a depressão Etienne estava a “cerca de 470 quilómetros a noroeste da ilha das Flores”, pelas 17h00 (18h00 em Lisboa), e que estava a afastar-se do arquipélago.

As ilhas do grupo ocidental, Flores e Corvo, estiveram em alerta vermelho até às 22h00, hora que o aviso foi reduzido para alerta amarelo (o segundo mais grave da lista). Durante esta segunda-feira as escolas em ambas as ilhas fora encerradas e vários voos – interilhas e entre Pico e Lisboa – foram cancelados, afetando mais de 250 passageiros.