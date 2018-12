Quando o inverno começa, as decidas de temperatura e o frio são um dos principais problemas para muitas pessoas. Mas para Arianna Kent, uma jovem de 21 anos que vive em Edmonton, no Canadá – uma cidade que chega aos 40 graus negativos – o frio pode mesmo colocar a sua vida em risco.

Arianna sofre de uma doença autoimune, rara, que provoca uma reação alérgica quando entra em contacto com o frio. Esta condição pode mesmo deixar-lhe as vias respiratórias bloqueadas. Basta o contacto com água gelada ou com vento frio para que a reação apareça.

Apesar de ser uma doença reconhecida, muitas vezes os médicos e enfermeiros ficam incrédulos quando Arianna lhes diz que tem alergia ao frio, avança o jornal Metro. "Mesmo quando eu estava no hospital e explicava aos médicos e enfermeiros que tenho alergia ao frio, alguns profissionais olhavam-me como louca. As pessoas muitas vezes não acreditam, dizem que não é porque estou sempre a sentir frio que isso significa que sou alérgica", conta ao jornal.

Também no trabalho, a jovem chegou a ser criticada por usar um casaco que foi considerado pouco profissional. No entanto essa mesma peça servia para evitar que Arianna tivesse uma reação alérgica.

Doenças como a de Arianna são raras no entanto, em várias partes do mundo, têm sido reportadas situações de alergia ou urticária ao frio.