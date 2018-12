Costuma ser sincero com o seu médico? Confesse: quantas vezes já tentou ‘dar a volta’ para não ter de dizer a verdade sobre os seus hábitos alimentares ou sobre o exercício físico que pratica? Se já lhe saiu uma ‘mentirinha inocente’, não se preocupe: não é o único.

Segundo um estudo publicado no final de novembro na revista online JAMA Network Open, cientistas da Faculdade de Medicina do Utah, das Universidades de Middlesex e do Michigan realizaram inquéritos que se focavam na relação médico-paciente. Um deles contou com 2011 participantes, cuja média de idades era 36 anos, e o outro com 2499, com a média de idades a bater nos 61.

Os autores do estudo concluíram que entre 60 e 80 por cento dos inquiridos não eram sinceros com os seus médicos e não revelavam informações importantes sobre o seu estado de saúde e os seus hábitos. Para além de não serem totalmente verdadeiros em relação à sua dieta e ao exercício físico que praticam, mais de 30% diz que não faz qualquer comentário quando não concorda com a recomendação do médico.

Quando questionados sobre o porquê de não serem totalmente honestos, a maioria disse que queria evitar julgamentos e, consequentemente, sermões acerca dos seus maus comportamentos e do impacto dos mesmos na sua saúde.