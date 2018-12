Em novembro, o mercado automóvel registou um decréscimo no número de viaturas matriculadas face ao mês anterior.

Em Portugal, foram matriculados 19.783 veículos automóveis, o que representa uma evolução negativa de 9,4% face a outubro. No entanto, ao contabilizar os números totais desde janeiro foram colocados em circulação 252.572 novos veículos, um crescimento homólogo de 3,4%.

No que diz respeito aos automóveis ligeiros de passageiros, em novembro foram matriculados 15.466, menos 12,3% face ao mesmo mês do ano passado enquanto, no acumular do ano, cresceram 3,4% em comparação com o mesmo período do ano passado, um total de 212.113 unidades.

Quanto aos ligeiros de mercadorias, foram matriculados mais 5% do que no mesmo mês do ano passado, um total de 3.803 unidades. Já em termos acumulados, o mercado registou 35.270 unidades, um acréscimo de 3,9% face ao mesmo intervalo de tempo no ano passado.

Os pesados de mercadorias e passageiros caíram cerca de 13,5%, com apenas 514 viaturas comercializadas, em relação a novembro do ano passado, evolução contrária à registada no acumular desde janeiro em que aumentou 0,8%, com 5189 unidades.