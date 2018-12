Como cabeças de cartaz do VOA - Heavy Rock Festival, que se realiza a 4 e 5 de julho no Estádio do Restelo, os Slayer passam por Lisboa num concerto integrado na sua digressão de despedida, que começaram em maio deste ano.

Além da banda de thrash metal fundada por Kerry King e Jeff Hanneman em 1981, anunciados também como cabeças de cartaz para um festival que tinha já confirmada a atuação dos Slipknot foram ainda os Lamb of God, que tiveram o seu último concerto em Portugal já há dez anos, no NOS Alive.

Os bilhetes para o VOA custam entre 50 euros (bilhete diário) e 75 euros (passe para os dois dias).