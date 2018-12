Esta segunda-feira, o Lokomotiv Moscovo anunciou, através de um comunicado, que um dos seus atletas, Alexey Lomakin, morreu com apenas 18 anos.

O atleta jogava nas camadas jovens do clube desde 2007 e, de acordo com a imprensa russa, as razões da sua morte ainda não foram oficialmente reveladas, mas o jovem terá sido encontrado morto em Brateevo, na capital russa, esta manhã, vítima de hipotermia.

Segundo a imprensa local, a mãe do jovem já tinha comunicado o desaparecimento do filho no passado dia 30 de novembro, depois de este ter estado a fazer exames médicos no centro de treinos do clube, onde ficou a dormir nessa noite. Desde então, que não tinha regressado a casa.

Este domingo, as autoridades russas terão localizado o telemóvel do jogador que se encontrava dentro de uma mochila que ficou esquecida dentro de um táxi, juntamente com um amigo. No entanto, às autoridades, o jovem disse não saber de nada, uma vez que tinham estado a beber álcool na noite em que Alexey desapareceu.

FC Lokomotiv is saddened to report that Loko U21 player Alexey Lomakin has died in Moscow. The investigation is on.



We are shocked by the tragedy. FC Lokomotiv would like to express our deepest condolences to the family and friends of Alexey. pic.twitter.com/BHhokwtsOP — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 3 de dezembro de 2018