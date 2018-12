Depois de se ter sagrado campeão brasileiro no comando técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari revelou que tem em mãos um convite para orientar a seleção colombiana. O técnico do Verdão admitiu que vai pensar “com calma” na proposta cafetera já que nos últimos 25 anos passou “80% do tempo fora do Brasil”.

Scolari tem contrato com o Palmeiras até 2020, equipa a que chegou em julho passado e onde somou 20 vitórias em 30 jogos.

"Recebi um convite da Colômbia, mas tenho de pensar com muita clareza. Nos últimos 20, 25 anos passei muito tempo fora do Brasil, tenho cá a minha família. Estou num lugar onde fui muito bem recebido e isso é o mais importante", disse à ESPN Brasil.

Se aceitar este desafio, esta será a terceira experiência enquanto selecionador. Recorde-se que Scolari treinou a Seleção portuguesa entre 2003 e 2008 e a canarinha entre 2001 e 2002 e, mais tarde, entre 2013 e 2014.

Aos 70 anos, conta com mais de 30 anos de treinador e mais de duas dezenas de títulos, entre outros, com duas Libertadores (Grémio e Palmeiras) e um Campeonato do Mundo, pelo Brasil em 2002.