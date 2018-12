Dois americanos estão sob suspeita no caso do missionário que foi morto na ilha de Sentinela do Norte. John Allen Chau, de 26 anos, tentava evangelizar a tribo quando as idas à ilha são estritamente proibidas pelas autoridades indianas.

Há um casal de norte-americanos que está sob suspeita pela polícia local, avança a AFP citando a responsável Dependra Pathak. Esse casal terá viajado para a Índia para apoia Chau a evangelizar a tribo, algo que sabiam ser ilegal. No entanto, os dois suspeitos terão abandonado o país.

As visitas à ilha foram proibidas pelas autoridades indianas para proteger a tribo uma vez que, por não terem a devida imunização, os habitantes da ilha podem correr o risco de apanharem doenças.

No entanto John Chau recebeu formação por parte do All Nationa – grupo evangélico natural do Kansas – e decidiu tentar o contacto com a tribo.

O missionário acabou morto depois de ter sido atingido por uma flecha.