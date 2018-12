Kazma. O Poço. Ah! Quanto vale um poço nas paragens desertas desta península que algum deus menor resolveu rarear de água e expandir de petróleo. Hoje em dia, Kazma praticamente não se distingue da capital, Koweit City, como muitos gostam de americanizar. Sai-se em direção a Al-Jahra, contorna-se a baía do Koweit. Ao longe vê-se a ilhota de Zoor.

António Oliveira, o Toni, o Toni de Mogofores, veio para Kazma com outro António Oliveira, seu filho, abraçar um projeto sem grande projeto. É preciso recuar até 1996 para encontrar o último dos quatro títulos de campeão do Koweit do Kazma Sport Club. Apesar de tudo, à nona jornada, um muito aceitável quarto lugar, a seis pontos do primeiro, o Koweit Sport Club, e os galões da vitória na Koweit Federation Cup, assim a modos que a Taça da Liga, no final da época passada. Os Antónios Oliveiras não sairão daqui sem mais uma medalha ao peito.

Fundado em 1964, o Kazma será sempre um dos principais emblemas do país a despeito da travessia do deserto (vem a propósito, desculpem lá a banalidade) dos grandes troféus. Das sete Taças do Emir que guarda nas vitrinas, a mais recente tem a data de 2011; das duas Taças dos Campeões do Golfo - competição que engloba os clube da região e é independente da Liga dos Campeões Asiáticos -, a última é de 1995. Quando aceitou o desafio de tomar conta da parte técnica do clube - Toni é mais manager, cabendo ao filho a maior parte do trabalho de campo -, o antigo campeão nacional pelo Benfica tinha a consciência de que estaria em enorme desvantagem na luta pelos primeiros lugares na tabela. Pouco importa. Cerrou os dentes e foi para esse país ao qual os britânicos concederam a independência em 1961, a despeito da discordância do vizinho Iraque, que nunca o reconheceu. Como acontece inevitavelmente em questões como esta, não há apenas motivos históricos por detrás das guerras. O Iraque sempre reclamou o acesso ao mar que o Koweit tem. Por uma razão muito simples: a baía do Koweit é a única do golfo Pérsico (mais tarde, prosaicamente transformado em golfo Arábico, por muito que os governos do Irão tenham levado petições às Nações Unidas) que tem águas profundas capazes de suportar a presença dos maiores petroleiros do mundo, ao contrário do que acontece com os portos de Baçorá, no Iraque, e dos que se encontram no delta do Chat-el-Arab, onde desaguam os rios Tigre e Eufrates. Sofreu o Koweit a invasão que todo o planeta seguiu em direto pela televisão e sofreu o futebol do país, porque os estrangeiros deram rapidamente às de Vila Diogo, como seria aconselhável.

Entretanto parece ser chegada uma fase de Fraternidade e Paz. É esse precisamente o nome do estádio de Adiliya, um subúrbio da Cidade do Koweit, vizinho de Kazma e onde joga o Sporting de Toni. Al-Sadaqua Walsalam Stadium: só pronunciar o nome dá cãibras na língua. Foi assim batizado em 1989, quando recebeu os jogos da Paz e da Fraternidade que deviam ter servido de armistício para a guerra Irão-Iraque - uma competição de truz que reuniu uma série de seleções bastante heterogénea: Uganda, Guiné-Conacri, Irão, Iraque, Koweit, Líbano e Iémen do Sul. Ganhou o Iraque: talvez porque o tal deus menor que abrange o futebol tenha sentido de humor.

Não foi esta a primeira vez que o Kazma - neste momento sob a presidência de Asaad-Al-Banwan - escolheu treinadores portugueses. Já por cá tinham passado Acácio Casimiro, em 2002-03, e José Garrido, em 2006-07. Vive-se no reino do emir Sabah iv uma espécie de dinastia Oliveira. Koweit: Pequena Fortaleza Junto ao Mar. Nome poético para um país de ouro negro. Que tem em Kazma, debruçada sobre a baía, um clube de guerreiros que se vestem de cor de laranja. E Toni serve-me de guia numa viagem que continuarei a escrever.