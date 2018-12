O desportivo espanhol Marca divulgou uma imagem da alegada votação final da Bola de Ouro. Luka Modric é o vencedor, com Cristiano Ronaldo em 2.º e Antoine Griezmann 3.º. O croata aparece com 753 pontos, CR7 com 476 e o francês com 414.

Até agora, os resultados já divulgados pela France Football correspondem com os da lista que circula nas redes sociais.

A confirmar-se, Modric será o primeiro jogador na história do futebol a ser coroado no mesmo ano com os três maiores títulos individuais - Bola de Ouro, jogador do ano da FIFA e jogador do ano da UEFA.