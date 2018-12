Esta noite será conhecido o vencedor da Bola de Ouro, prémio atribuido pela France Football ao melhor jogador do Mundo em 2018.

Mas, entretanto, a pubicação francesa já revelou o nome dos cinco jogadores menos votados.

Hugo Lloris, guarda-redes do Tottenham que capitaneou a seleção francesa ao triunfo Mundial, foi o jogador dos 30 finalistas com menos votos, em conjunto com Isco, médio espanhol do Real Madrid. Os dois ocupam o 29.º posto.

Diego Godín, defesa uruguaio do Atlético de Madrid foi revelado como o 28.º classificado. De seguida, há três jogadores que ocupam a 25.ª posição do ranking: os guarda-redes Alisson Becker (Liverpool) e Jan Oblak (Atlético Madrid) e o ponta de lança croata Mario Mandzukic (Juventus).

Recorde-se que Cristiano Ronaldo é o único português entre os finalistas, mas não é favorito ao troféu. O desportivo espanhol Marca dá como certo que o médio crota do Real Madrid, Luka Modric, é o vencedor.

A confirmar-se, Modric será o primeiro jogador na história do futebol a ser coroado no mesmo ano com os três maiores títulos individuais - Bola de Ouro, jogador do ano da FIFA e jogador do ano da UEFA.

