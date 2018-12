O jogo grande da ronda 14 da liga holandesa, entre Feyenoord e PSV Eindhoven, ficou marcado por um momento caricato - e altamente anti-desportivo. Já a entrar nos 15 minutos finais, com os visitantes a crescer na partida (tinham reduzido para 2-1 pouco antes), Steven Bergwijn arrancou em direção da baliza do Feyenoord. Ainda fez um primeiro remate, para grande defesa do guardião, e ao mesmo tempo... entrava outra bola no campo.

Este segundo esférico foi atirado da bancada por um adepto da equipa da casa e obrigou à interrupção imediata do jogo por parte do árbitro, impedindo assim que o PSV pudesse ainda causar perigo na sequência da jogada.

Veja aqui o lance:

Feyenoord fan throws second ball onto pitch during PSV attack. Tactics. pic.twitter.com/K4CrTQkxz7 — Kevin McGuinness (@Varmenszoon) 2 de dezembro de 2018



A verdade é que o resultado não mais se alterou, confirmando-se assim o fim da série imbatível do PSV - somava 13 vitórias nos 13 encontros anteriormente disputados. O Ajax, um dos carrascos do Benfica nesta edição da Liga dos Campeões, está agora a apenas dois pontos dos homens de Eindhoven, após golear o Den Haag por 5-1, com o Feyenoord a seguir no terceiro posto, a dez pontos da liderança e a oito do segundo.