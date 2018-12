Está conhecido o adversário de Portugal nas meias-finais da Liga das Nações: será a Suíça, onde pontifica o benfiquista Seferovic. O encontro irá ter lugar a 5 de junho do próximo ano no Estádio do Dragão, no Porto. A outra meia-final, a decorrer no dia seguinte no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, opõe a Holanda à Inglaterra.

Portugal, recorde-se, venceu o grupo C da Liga A da mais recente competição de seleções da UEFA, somando oito pontos em quatro jogos e superiorizando-se a Itália e Polónia. A Suíça, por seu lado, garantiu o lugar cimeiro do grupo B com uma vitória estrondosa sobre a Bélgica na última jornada (5-2, com hat-trick de Seferovic).

A final está agendada para dia 9 de junho de 2019, tal como o jogo para encontrar os terceiro e quarto lugares. Só por ter chegado à fase final da primeira edição da prova, a Federação Portuguesa de futebol já conseguiu um encaixe de 4,5 milhões de euros. Uma vitória final permitirá averbar mais seis milhões.