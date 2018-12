Acontece esta segunda-feira a entrega da Bola de Ouro. Apesar de Cristiano Ronaldo ser um dos nomeados, a imprensa internacional avança que não será o português o vencedor do galardão da France Football.

Caso o internacional português vença, esta será a sexta Bola de Ouro da sua carreira, depois de vencer em 2008,2013,2014,2016 e 2017. Contudo, ao contrário de outros anos, Ronaldo surge sem favoritismo para a conquista do prémio.

Os favoritos à conquista do prémio são Luka Modric, ex-companheiro de CR7 no Real Madrid, que venceu o prémio de melhor jogador da FIFA, e os franceses Kylian Mbappé, que alinha pelo Paris Saint-Germain, Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, e Raphael Varane, Real Madrid.

Também Lionel Messi parece estar fora da corrida.

A cerimónia de anúncio do vencedor realiza-se em Paris, a partir das 21h30, e conta com David Ginola como anfitrião.