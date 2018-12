Esta segunda-feira decorre no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) o debate instrutório do processo E-Toupeira.

Segundo a Lusa, o início do debate está marcado pelas 14h00 e, perante a juíza de instrução criminal Ana Peres, o procurador do Ministério Público Valter Alves, responsável pelo despacho de acusação, e os advogados vão expor as razões pelas quais os arguidos devem ou não ser levados a julgamento.

A instrução, requerida pelos quatro arguidos no processo, teve início a 14 de novembro.

Esta segunda-feira, no final do debate instrutório, a juíza Ana Peres irá agendar uma data para a leitura da decisão instrutória.

A SAD do Benfica está acusada de 30 crimes e o assessor jurídico Paulo Gonçalves de 79 crimes. São ainda arguidos no processo José Silva, funcionário judicial que se encontra em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, acusado de 76 crimes, e o ex-observador de árbitros Júlio Loureiro, acusado de 79 crimes.