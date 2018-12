A agitação marítima forte obrigou ao encerramento de sete barras marítimas de Portugal continental esta segunda-feira, avança a Autoridade Marítima Nacional (AMN). Outras duas barras estão condicionadas.

As barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, São Martinho do Porto e Ericeira estão fechadas. Enquanto as barras de Aveiro e da Figueira da Foz estão fechadas a embarcações de comprimento inferior a 15 e 11 metros, respetivamente, escreve a Lusa.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstas na Costa Ocidental ondas de noroeste com 2 a 3 metros e na Costa Sul ondas de sudoeste com 1 metro.