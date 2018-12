A preocupação relativamente à condução do processo eleitoral à presidência da Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM) levou a lista liderada por Fernando Ribeiro Mendes a pedir um encontro urgente com o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A carta onde terá sido pedido este encontro com caráter urgente foi enviada a José Vieira da Silva no dia 28 de novembro.

Os representantes da Lista B, Fernando Ribeiro Mendes, João Proença, João Costa Pinto, João Carvalho das Neves e Nuno Cunha Rolo serão recebidos por Vieira da Silva, em audição, já esta segunda-feira às 11H30.