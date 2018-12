Muito se especulou sobre as razões que levavam os dois casais reais a não passarem o natal juntos.

Harry e Meghan Markle anunciaram que iriam mudar de residência e deixar o Palácio de Kensington, a residência dos duques de Cambridge, em novembro. Noticia conhecida na mesma altura em que se soube que Kate Middleton e William iriam passar o natal em casa da família Middleton, em Berkshire, longe da Rainha Isabel II e de Harry e Meghan.

O natal na casa dos Middleton começou a ser preparado pela mãe de Kate, Carole Middleton, depois do Dia das Bruxas e a avó Middleton disse ao Daily Mail que George e Charlotte terão uma árvore de natal em cada quarto para decorarem como quiserem.

Quanto à mudança de residência, Meghan e Harry justicam-na com o tamanho da propriedade, uma vez que o palácio rural de Frogmore Cottage, no distrito de Windsor, tem 10 quartos e um berçário para o bebé. Quem irá partilhar a casa com os duques de Sussex será a mãe de Meghan, assistente social reformada Doria Ragland, para cuidar do primeiro filho do casal que tem nascimento previsto para a próxima primavera.