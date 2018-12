Catherine Zeta-Jones revelou, em entrevista ao Entertainment Tonight, que fez sempre o máximo para afastar os filhos de Hollywood.

A atriz, de 49 anos, e Michael Douglas, de 74, são pais de Carys, de 15 anos e de Dylan, de 18 anos.

Segundo Catherine Zeta-Jones, foi sempre feito um esforço para que os jovens tivessem um crescimento o mais normal possível.

“Eles foram retirados do mundo louco de Hollywood ou mesmo do mundo louco de Manhattan. Aqui em Manhattan, os adolescentes amadurecem demasiado rápido”, referiu.

“Nós meio que os protegemos, mas eles são incrivelmente maduros para a sua tenra idade”, acrescentou.

Apesar da vontade para que os filhos se mantenham afastados das luzes da ribalta, Catherine confessa que ambos estão interessados em seguir as pisadas dos pais.

"Na outra noite, falámos com o meu filho no FaceTime e ela dizia algo sobre um certo papel e, de seguida, a minha filha, estava a fazer testes para entrar na peça na escola", lembrou.



“Nós ficámos do tipo, 'Isso seriam quatro atores numa mesa, é demais'", rematou.