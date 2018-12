No início deste ano “estive a 1cm” de ter um cancro no colo do útero, fui operada e correu tudo lindamente. Esta notícia é muito importante. Até há pouco tempo era apenas a Austrália o único país a ministrar esta vacina aos rapazes. O machismo e o estigma de ter de se vacinar um rapaz por ele ser o transmissor do HPV - um vírus sexualmente transmissível - impedia o avanço deste alargamento da vacinação. Mexer com a virilidade de um homem não era opção! Fico genuinamente feliz por se tratar do problema pela raíz. Portugal está de parabéns! Não obstante: preservativo SEMPRE! [proposta pcp / proponentes bloco e psd / ps votou contra / cds absteve-se ; no comments] BOAS NOTÍCIAS PORTUGAL!! 🇵🇹 ❤️💪🏼 #vacinação #hpv #prevenção #cancrocolodoútero #OE2019

