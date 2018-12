Priyanka Chopra e Nick Jonas casaram no passado dia 1, na Índia. O casal fez questão de partilhar com os seus seguidores no Instagram fotografias de alguns momentos da cerimónia.

“Uma das coisas mais especiais que a nossa relação nos trouxe foi a ligação de famílias que amam e respeitam a fé e a cultura uma da outra. E por isso, planear o nosso casamento com o cruzamento das duas foi tão bom. Uma parte importante para uma mulher na cultura indiana é o Mehendi. Mais uma vez fizemo-lo à nossa maneira e foi uma tarde que iniciou as celebrações da maneira que ambos sonhamos”, escreveram.