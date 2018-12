Nos últimos dias, a imprensa internacional divulgou muitas notícias sobre uma alegada zanga entre Kate Middleton e Meghan Markle. A situação tomou umas proporções tais que a Casa Real viu-se forçada a tomar uma posição pública.

As últimas notícias sobre o assunto revelavam que a mulher do príncipe William chegou mesmo a dar um estalo à cunhada. O The Sun dizia que Kate não teria gostado da forma como Meghan repreendeu a equipa que trabalha no Palácio de Kensington. O mesmo jornal diz que as discussões já teriam surgido antes do casamento de Markle e Harry, quando a norte-americana decidiu fazer várias exigências em relação à roupa de Charlotte - a filha de Kate e William foi uma das meninas das flores.

Agora, o Palácio de Buckingham viu-se obrigado a pronunciar-se sobre o assunto. Numa curta nota citada pelos meios de comunicação britânicos, a família real fez saber que tal “nunca aconteceu”, sem fazer mais comentários sobre o alegado mau ambiente entre as cunhadas.