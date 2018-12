William Carvalho e Rui Patrício vão processar Bruno de Carvalho por difamação, devido às declarações do antigo presidente do Sporting no Tribunal do Barreiro.

De acordo com o Correio da Manhã, os jogadores dizem que Bruno de Carvalho mentiu perante o juiz de instrução e negam ter participado em almoços e jantares com elementos da Juve Leo.

Segundo fontes próximas dos atletas, as declarações do ex-dirigente ‘leonino’, no interrogatório divulgado pela RTP, na última sexta-feira, são atentatórias ao seu “bom-nome e dignidade”.

Uma das fontes, citada pelo mesmo jornal, afirma ainda que as acusações de Bruno de Carvalho ao guarda-redes não fazem “qualquer sentido”, uma vez que Rui Patrício foi uma das principais vítimas do ‘ataque’ a Alcochete e que foi ainda alvo das tochas arremessadas pela claque antes do jogo frente ao Benfica.