George H. W. Bush morreu na última sexta-feira à noite, aos 94 anos. De acordo com o New York Times, o antigo presidente estava na companhia do filho Neil da nora, Maria, dos netos Pierce and Marshall, e ainda do seu antigo chefe de gabinete Jean Becker, do ex-secretário de estado James A. Baker III e do tenor irlandês Ronan Tynan, que lhe terá cantado 'Silent Night'.

Baker II, citado pelo New York Times, referiu que Bush passou a última semana deitado e sem querer comer. Apesar de mostrar melhorias no início de sexta-feira, o seu estado de saúde havia de piorar substancialmente ao final da noite.

Segundo o ex-secretário de estado, a família de Bush ligou-lhe para que se dirigisse à habitação, uma vez que o antigo presidente estava a viver as suas últimas horas.

“Onde vamos?”, perguntou Baker quando entrou no quarto.

“Vamos para o céu..É para aí que quero ir”, terá respondido Bush.

Segundo o New York Times, Bush terá confessado à neta que iria encontrar Barbara Bush, com quem esteve casado mais de 70 anos, e que se despediu do filho antes de fechar os olhos.