Turistas e mais turistas, portugueses – portuenses e não só –, novos e velhos. E bicicletas, muitas delas elétricas, vão serpenteando pelas ruas da Invicta, da baixa à Foz, e até pelas periferias. Para os que querem fugir ao trânsito e aos apertos dos transportes públicos, pedalar tem sido a solução e a cidade já nem estranha. Ainda sem as típicas trotinetes de Lisboa, no Porto as scooters continuam a ser a alternativa aos que gostam de um pouco mais de velocidade.

“Só o tempo que eu demoraria a chegar de casa até ao Metro do Porto, cerca de 15 minutos, é o mesmo período em que faço a viagem completa de bicicleta”, conta ao i David Moro, um italiano de 31 anos que vive no Porto.

Enquanto a chuva não vem em força, são muitos os visitantes que aproveitam para desfrutar do centro em bicicletas, sendo que as subidas e descidas fazem com que as elétricas sejam já moda. A pressa de chegar ao trabalho e de ao fim do dia regressar a casa faz com que quem vive na cidade ainda não se tenha rendido aos pedais para as deslocações do dia a dia. E é aí que entram as scooters.

As duas rodas são, aliás, cada vez mais uma opção numa cidade em que a procura turística também está a tornar o trânsito ainda mais denso – sim, porque nem todos os turistas optam por bicicletas, há os que continuam a preferir as viagens de tuk-tuk ou mesmo os tradicionais autocarros turísticos.

E, segundo a autarquia, o Porto é cada vez mais um exemplo de mobilidade. “O Município do Porto é, cada vez mais, uma cidade modelo no que à mobilidade sustentável diz respeito e aqui também se enquadra a utilização dos meios de transporte suaves, como são as trotinetes”, afirmou ao i fonte oficial.

Elétricas preferidas pelos de fora Se antes alugavam uma bicicleta a pedal, os turistas hoje começam a preferir subir as inclinadas ruas do centro do Porto com as elétricas. Vários operadores turísticos explicaram ao i que são cada vez mais frequentes as perguntas dos visitantes sobre como aventurar-se em duas rodas, sobretudo em bicicletas elétricas. Entre os turistas, esta opção tem sido mais procurada do que as scooters, uma vez que, além de os preços serem mais atrativos, muitos já estão habituados a andar de bicicletas elétricas nos seus países – e o que pretendem conhecer fica num raio pequeno, nomeadamente os pontos mais turísticos, como os cascos históricos do Porto e de Vila Nova de Gaia.

Bruno Correia, tour manager da Bluedragon, instalada na zona da Ribeira do Porto, confirma ao i que tem “havido um aumento da procura, pelos turistas, de bicicletas elétricas, em relação às convencionais”. E avançou com uma explicação: “A meu deve-se às características da cidade, porque é muito penoso para uma pessoa à partida fazer subidas de bicicletas com pedal para conhecer a nossa cidade”.

Mas há alternativas, como veículos motorizados em forma de triciclo, com sistema de GPS auto guiado, em que os turistas percorrem a cidade ao seu próprio ritmo e à sua vontade e vão tendo ao longo do percurso informação sobre as zonas históricas e também sobre as áreas panorâmicas – como a Ribeira dos dois lados do Rio Douro e ainda a Foz do Douro”.

Portuenses ainda ‘presos’ às scooters As preferências dos portuenses são diferentes. As motos, sobretudo as scooters, continuam a ser as duas rodas mais procuradas. Conseguir uma viagem rápida, especialmente nos principais acessos à cidade do Porto em horas de ponta, é a principal motivação.

Mas se é verdade que no centro as scooters se vão impondo a autocarros e táxis – sendo possível a utilização partilhada de motos nas faixas de bus – já na zona circundante da Boavista até os moradores já estão a ficar rendidos às tradicionais bicicletas. Isto, porque que a área da Boavista, incluindo a vizinha zona do Campo Alegre, é plana, ao contrário da “baixa” da cidade, o que permite viagens rápidas de casa para o trabalho sem grande esforço.

O facto de esta área mais ocidental do Porto ser uma zona com muitas Faculdades da Universidade do Porto e ao mesmo tempo se ter transformado num centro de serviços, cosmopolita, faz com que muito facilmente também se adotem alternativas aos tradicionais autocarros e até ao metro.

O caso se David Moro é um desses exemplos. O italiano conta que para as suas deslocações do dia-a-dia, “é mais relaxante conduzir uma bicicleta e muito saudável”. E acrescenta: “é igualmente mais ecológico, o que também temos de ter em conta”.

De Matosinhos ao Freixo de ‘bike’ Mais abaixo ainda, já na parte litoral, entre o Atlântico e o Douro, desde Matosinhos Sul até ao Freixo, não falta quem diariamente ande por gosto de bicicleta, neste caso mais por desporto e em passeio. Os locais de paragem obrigatória são o Castelo do Queijo, a Foz do Douro, a Alfândega e a Ribeira – percursos que podem chegar aos dez quilómetros para cada lado, embora o mais comum seja partir de Norte, desde as praias de Matosinhos, circular só até à zona do Passeio Alegre, na Foz do Douro, por terminarem aí as melhores ciclovias e as que são contínuas.

As Avenidas de Montevideu e do Brasil são o espaço por excelência para recreio familiar, isto é, onde é possível com mais segurança pais e filhos passearem de bicicleta por alguns quilómetros.

Trotinetes: uma febre que ainda não chegou As trotinetes elétricas, pelo contrário, ainda são usadas principalmente nos tempos livres, embora existam já alguns utilizadores diários, para deslocações para o trabalho.

E enquanto a febre das trotinetas não chega, a câmara promete que vai continuar a fazer esforços para integrar este tipo de meios não poluentes no sistema de transporte: “A este respeito, a Câmara do Porto está, neste momento, a analisar a melhor forma de conseguir integrar este sistema de transporte na política de mobilidade da cidade”, referiu ao i Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal do Porto.

A circulação de trotinetes, tal como de outros meios de transporte elétrico e não poluente, não potenciado acidentes, na região do Grande Porto. A confirmação foi dada ao i pelo Comando Metropolitano da PSP do Porto: “Não temos registo de quaisquer reclamações”.