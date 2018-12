Portugal poderá ser o país escolhido para receber as Jornadas Mundiais da Juventude de 2022. Este encontro de jovens conta sempre com a presença do Papa, pelo que, a confirmar-se, esta poderia ser a sétima visita do chefe máximo da igreja católica ao país.

Recorde-se que Francisco esteve em Portugal em 2017, quando assinalou o centenário das Aparições de Fátima.

A informação foi avançada hoje pelo site religionline.blogspot.com mas ainda não foi confirmada oficialmente.

Segundo a mesma fonte, Marcelo Rebelo de Sousa deverá participar nas próximas Jornadas Mundiais da Juventude, em janeiro, no Panamá, onde poderá haver um anúncio oficial, como é habitual.

Lisboa poderá ser o epicentro do encontro, que costuma juntar mais de um milhão de jovens. O convite foi oficializado pelo patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, no final de 2017.