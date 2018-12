A primeira parte terminou sem golos e com muitas dúvidas na cabeça dos adeptos do Benfica perante o pobre futebol que foi apresentado. Porém, na segunda parte, tudo mudou a favor do Benfica.

Logo a abrir o segundo tempo o inevitável Jonas marcou o primeiro do jogo e terceiro do campeonato em seis jogos. Pouco depois, aos 63, Bruno Nascimento marca na própria baliza e o Benfica aumentou para dois golos a vantagem sobre o Feirense.

Aos 68 minutos foi a vez de Rafa marcar após passe de Jonas. A fechar as contas do jogo Seferovic marcou o quarto golo aos 89 minutos. Com este resultado o Benfica fica a um ponto do FC Porto, ainda que seja à condição, já que o líder do campeonato desloca-se amanhã ao terreno do Boavista.