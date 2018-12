A vítima, de 56 anos, que era o único ocupante do veículo ligeiro misto, um Peugeot 307, seguia pela Rua Monte do Porto, na freguesia de São Julião de Passos, em Braga. cerca das três horas da madrugada, quando se despistou para a direita, caindo num campo de cultivo e capotando.

No socorro estiveram envolvidos elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga e do Grupo do INEM de Braga, incluindo a sua Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), tendo a ocorrência sido registada pela GNR de Braga, num total de treze operacionais, apoiados por quatro viaturas, transportando a vítima para o Hospital de Braga, onde está internada, sem inspirar grandes cuidados, segundo apurou o i no local.