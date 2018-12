Em mensagem de condolências enviada à família do antigo Presidente dos EUA e disponível na página da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa “lembrou a bravura do antigo oficial da Marinha e também a solidez de caráter do antigo Presidente norte-americano, que se traduziu numa maneira determinada de fazer política, sem nunca perder o respeito por quem defendia ideias diferentes".

“George Bush demonstrou respeito e admiração pelo povo português, bem como conhecimento da História de Portugal, país que considerava ser um aliado próximo e amigo dos EUA”, lembrou ainda Marcelo sobre a relação de Bush com Portugal. Nos EUA, o atual e outros antigos presidentes também já reagiram.

"Através de sua autenticidade, do seu espírito e compromisso inabalável com a fé, a família e o seu país, o Presidente Bush inspirou gerações de cidadãos norte-americanos", afirmou Donald Trump através de um comunicado divulgado a partir de Buenos Aires, onde participa na cimeira do G20. "A América perdeu um patriota e um humilde servidor", lamentou Barack Obama, antes de lembrar que a diplomacia de George Bush ajudou a "terminar com a Guerra Fria sem se disparar um tiro". Já o seu sucessor na Casa Branca, Bill Clinton, destacou "a decência inata e genuína".