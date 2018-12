O emblema siciliano, a competir na segunda divisão, assume a "enorme decepção" em comunicado. "Vendido por uma quantia simbólica de dez euros, o clube foi trespassado à sociedade Mepal, dona da marca Palerno, com o compromisso de pagar 22.800.000 euros que entram no capital social como garantia para a serena gestão económica do clube", confessa o presidente Maurizio Zamparini em comunicado.

Nos últimos meses, o Palermo atravessou uma crise financeira e esteve envolvido em suspeitas de corrupção a um juiz para evitar a insolvência. Após a venda, um plano de construção de um estádio e centro desportivo já estará em marcha.