O japonês Katsutoshi Jitsukawa estava prestes a pilotar um avião de passageiros de Londres para Tóquio, quando foi apanhado com dez vezes mais álcool no sangue do valor permitido. Isto levou-o a ser condenado a dez meses de prisão.

“É um piloto experiente, mas, claramente, esteve a beber durante um longo período de tempo pouco antes de entrar ao serviço e de ir para o avião”, afirmou o juiz encarregue do caso, citado pelo jornal britânico The Telegraph. O mesmo reforça que “o mais importante é que a segurança de todas as pessoas a bordo de um voo de longa distância, potencialmente de mais de 12 horas, foi colocada em risco pela sua embriaguez e bebedeira. As potenciais consequências para aqueles que estavam a bordo eram catastróficas.”

Segundo a CNN, foi detetado no teste do balão 189 miligramas de álcool por 100 mililitros de sangue, nove vezes acima do limite legal.

Isto aconteceu no dia 28 de outubro. Jitsukawa foi detido 50 minutos antes de entrar no avião por ter sido detetado álcool no seu hálito, dificuldade em caminhar e olhos muito brilhantes.