De vez em quando, surge um destes lances, que entra diretamente para a galeria dos mais insólitos já vistos num campo de futebol. Desta vez, aconteceu em plena Liga Europa, e num encontro entre duas equipas de renome no continente: Standard Liège e Sevilha (1-0 para os belgas).

E um dos protagonistas até foi um português: Orlando Sá, que voltou ao conjunto belga esta época, depois de uma curta passagem pelo futebol chinês. O internacional luso teve nos pés o segundo golo do Standard, já nos descontos, mas viu... um colega tirar-lhe a bola dos pés e atirar à trave.

O lance dificilmente poderia ter sido mais caricato. Começou com um choque entre dois jogadores do Sevilha, o central Kjaer e o guarda-redes Vaclík, seguiu com a bola a embater no poste após o ressalto, chegando depois ao seu culminar com o roubo do golo a Orlando Sá por parte do próprio colega.

Veja aqui: