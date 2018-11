A cidade de Anchorage – a segunda maior do Estado norte-americano do Alasca – foi esta sexta-feira atingida por um sismo de magnitude 7.0 na escala de Richter.

As autoridades emitiram um alerta de tsunami na sequência do terramoto.Segundo o técnico do Centro Nacional de Alerta de Tsunami norte-americano Michael Burgy, o alerta de tsunami foi emitido automáticamente, tendo sido cancelado pouco depois por não existirem evidências de que poderá vir a acontecer.

O sismo foi também sentido em várias zonas do Canadá.

Segundo as primeiras informações o tremor de terra provocou estragos materiais consideráveis, tais como edifícios e estradas. Muitos dos habitantes da cidade de Anchorage foram mesmo forçados a fugir para a rua durante o sismo. Ainda não há vítimas a registar.

