Um avião de pequeno porte caiu esta sexta-feira à tarde em São Paulo, Brasil. Segundo o jornal O Globo, o acidente fez dois mortos e doze feridos.

As duas pessoas que estavam a bordo da aeronave foram as vítimas mortais, enquanto 12 pessoas goram levadas para o hospital da região com queimaduras de primeiro e segundo grau. O avião atingiu uma casa, despoletando um incêndio.

Para o local foram enviadas dez viaturas do Corpo de Bombeiro que dominaram as chamas. Os bombeiros continuam à procura de vítimas.

A aeronave tinha descolado pelas 15h55 (hora local - 17h55 em Lisboa) e tinha como destino Jundiaí, no interior do Estado de São Paulo. O avião caiu três minutos depois da descolagem.

Segundo testemunhas, citadas pelo jornal brasileiro Estadão, a aeronave fez um voo rasante às árvores da zona do Campo de Marte, a norte da cidade, logo após da descolagem, acabando por cair ao lado de um posto de gasolina na Avenida Santos Dumont.

Não há informações sobre a identidade das vítmias ou dos feridos.

Avião caiu agora em SP, de olá do do campo de marte pic.twitter.com/rPjPKeJYCt — John Calistro (@JohnCalistro) 30 de novembro de 2018

Atualizada às 19h23