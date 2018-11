Duas das três vias da ponte 25 de Abril, no sentido Lisboa-Almada, estão de momento cortadas devido a um derrame de areia causado por um camião.

Segundo fonte da polícia, citada pela agência Lusa, o trânsito encontra-se congestionado. O acidente aconteceu por volta das 12h30, e as autoridades "ainda estão a limpar a areia do local". Não há previsão de quando as restantes vias possam ser abertas.

A saída para Almada encontra-se assim "muito condicionada".

Para além da ponte sobre o Tejo, outros acessos à capital estão bastantes congestionados neste regresso a casa de sexta-feira. Segundo a TSF, um acidente no IC19 em Pina Manique, no sentido Sintra – Lisboa, está a congestionar o trânsito, havendo fila desde a Amadora.