Uma explosão de gás na cozinha do hotel suíço Grand Hotel Zermatterhog, em Zermatt, provocou, esta tarde de sexta-feira, seis feridos.

A notícia está a ser avançada pelo jornal Le Nouvelliste. Cinco destes seis feridos são funcionários da cozinha e já foram transferidos para os hospitais de Viège, Zermatt e Sion.

À rádio Rhone FM, a proprietária do hotel – Andreas Biner – revelou que o hotel "não estava aberto ao público, felizmente” e que "devia abrir no sábado. No estabelecimento só estavam empregados. A explosão aconteceu na cozinha e feriu cinco pessoas, que serão cozinheiros, e uma delas poderá estar gravemente ferida".

O acidente ocorreu por volta das 13h45 (hora local) – 12h45 em Lisboa.

As autoridades ainda não conseguiram apurar qual a causa desta explosão. Já foi aberto um inquérito para investigar o acontecimento.

Segundo o jornal Correio da Manhã, neste hotel trabalham vários portugueses.

O fogo devido à explosão já se encontra controlado pelos bombeiros.

Atualizada às 18h20