Vladimir Putin, presidente da Rússia, passou ontem por Portugal para que o avião no qual seguia pudesse reabastecer. O presidente da Rússia fez esta paragem técnica na viagem para assistir à cimeira dos G20 - que começa hoje em Buenos Aires, Argentina. À hora de fecho desta edição a hora prevista de aterragem em Lisboa era às 21h30.

Segundo o i apurou, o presidente da Rússia deverá ter permanecido em solo português durante uma hora, tendo depois seguido para a capital da Argentina.

Tendo em conta a relevância desta paragem técnica, a Polícia de Segurança Pública (PSP) também foi destacada para o aeroporto para garantir que tudo corresse com normalidade enquanto Putin se encontrava em solo português.

O i sabe que o reforço de agentes não foi a única medida tomada enquanto Putin esteve em Portugal. A presença do chefe de Estado russo fez com que as autoridades nacionais montassem um esquema de segurança para garantir o sucesso desta paragem técnica.

Avião de Merkel com problemas Ontem, o avião que transportava Angela Merkel, a chanceler alemã, para o mesmo evento teve de fazer uma aterragem de emergência. Segundo a informação avançada pelos órgãos de comunicação social alemães, a governante da Alemanha ia a caminho da cimeira quando a aeronave sofreu uma falha em alguns “sistemas elétricos”.

O avião saiu do aeroporto Berlin-Teigel, tendo aterrado em Colónia, na Alemanha. Os problemas surgiram quando o aparelho já tinha feito cerca de uma hora de viagem.

À hora de fecho desta edição, a líder alemã, bem como a restante comitiva, ainda se encontrava à espera de um avião de substituição. A chegada de Merkel a Buenos Aires está prevista para a manhã de hoje.