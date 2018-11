Um homem, de 66 anos, foi esfaqueado no ombro, na sequência de uma discussão de trânsito numa avenida, em Famalicão.

A vitima de esfaqueamento estaria a tentar estacionar o carro no passeio, para deixar uma pessoa, quando começou a discussão entre o condutor e os peões.

De acordo com o Jornal de Notícias, o homem buzinou para que os peões se desviassem, quando tentava estacionar o carro no passeio, e foi o que provocou os confrontos que terminaram com o condutor esfaqueado.

O homem recebeu assistência médica no hospital de Famalicão, mas já recebeu alta.

O agressor entretanto fugiu e quando a polícia chegou ao local, este já não se encontrava no mesmo, no entanto, após algumas diligências foi identificado um homem de 29 anos.