Depois de o dia de ontem ter causado alguns transtornos em várias zonas do país devido à chuva forte que se fez sentir, esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê algumas melhorias.

Ao início da tarde de hoje, estão previstos aguaceiros fracos no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, em especial no Minho.

Relativamente às temperaturas máximas, estas vão atingir os 16 graus Celsius em Lisboa e os 14 no Porto. As mínimas não devem ultrapassar os 10 e os 11 graus, respetivamente.