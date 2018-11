O primo de José Sócrates, José Paulo Pinto de Sousa, - suspeito de ter sido um dos testas-de-ferro do ex-primeiro-ministro - é o dono do apartamento de luxo onde Sócrates vive na Ericeira, escreve o Correio da Manhã na edição desta sexta-feira.

No entanto, apesar de a casa ter sido comprado pelo primo de Sócrates, já há algum tempo que o apartamento não é seu, tendo sido o imóvel, em outubro deste ano, recebido como pagamento de uma dívida que um empresário de Angola tinha com o primeiro do antigo primeiro-ministro.

Recorde-se que José Paulo é um dos arguidos da Operação Marquês. De acordo com a acusação do Ministério Público, entre maio de 2006 e julho de 2007, este recebeu, em contas bancárias na Suíça, nove milhões de euros em alegados subornos do Grupo Espírito Santo (GES) ao ex-primeiro-ministro.