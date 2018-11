A PSP reforçou nos últimos dias os meios na esquadra do Campus da Justiça, em Lisboa, e a Procuradoria-Geral da República garantiu que está a ser analisado o facto de haver vítimas de violência doméstica e de outros crimes que, não tendo comparecido voluntariamente, são colocadas durante horas em celas destinadas a suspeitos. Segundo uma investigação levada a cabo pelo i e que foi publicada na edição da última quinta-feira, o número de efetivos da PSP na esquadra do Campus da Justiça tinha diminuído de 64 (em 2014), para 40. A limitação de agentes levou mesmo a que fossem adotadas medidas para evitar uma tragédia dentro do tribunal - uma delas é a obrigatoriedade de andarem com armas descarregadas.

É este efetivo que, dividido por turnos, faz rondas no exterior do Campus da Justiça e transporta todos os detidos que vêm do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP e presos que vêm dos estabelecimentos prisionais até às salas de audiência. Os primeiros são transportados pela PSP até aos calabouços do Campus da Justiça, de onde saem escoltados pelos agentes do Campus da Justiça até à sala de audiências. Os segundos são levados até à ala de presos pela guarda prisional, também saindo de lá acompanhados pelos elementos da esquadra do Campus.

