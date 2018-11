Crianças podem mudar de género aos 14 anos!

O mundo vive uma ânsia do novo politicamente correto que até assusta. Temas que dizem respeito a uma imensa minoria ganham uma importância descomunal como se o mundo não pudesse andar para a frente sem a resolução desses problemas. E quem não percebe esse ar dos tempos é bota de elástico ou um perigoso membro da extrema-direita. Vem esta conversa a propósito daquilo que será notícia em Portugal daqui a uns tempos quando o BE descobrir que no Chile as crianças com 14 anos poderão mudar de sexo ou de género, desde que os pais concordem com tal decisão. Mas isto faz algum sentido? Uma criança de 14 até pode sentir que gostaria de ser mulher apesar de se chamar Joaquim. Devem os pais e a sociedade aceitar isso com toda a naturalidade, mas daí à mudança de género vai toda a distância do mundo.

E se aos 20 voltar a sentir-se homem? Vai voltar a mudar de género? Não consigo entender esta necessidade de exigir ao Estado que se meta em tudo. Se a pessoa não se sente bem com o sexo que nasceu que espere pela idade adulta para fazer a operação e então que mude de género. Mas quando aos 14 anos muda de identidade, a qual casa de banho pública, por exemplo, deve ir? Olha para o seu corpo ou para o cartão de cidadão antes de decidir?

O presidente do Chile anunciou esta mudança como uma grande conquista contra a discriminação - como se o seu país não se debatesse com problemas muito mais graves e prementes. Mas qual discriminação? É por mudar de nome no cartão de cidadão que vai mudar alguma coisa? Ridículo.

Razão tinha o holandês de 69 anos que queria obrigar o Estado a mudar-lhe a idade para poder entrar nos tinders da vida. Não haverá nenhum partido que se preocupe com essas questões? É que, tal como esse, muitos outros homens e muitas outras mulheres podem sentir-se descriminados e ninguém luta pelos seus interesses.

Tenho escrito ao longo de muitos anos que, no que diz respeito aos costumes, sou totalmente a favor das liberdades individuais. Mas meter crianças nos costumes nunca deu bom resultado.