Um atleta de Fafe morreu ao princípio da noite desta quinta-feira, abalroado por um jipe dos Bombeiros Voluntários de Esposende, na A11, quando tinha saído ileso do automóvel com o qual se despistou, na zona de Vila Seca, em Barcelos.

Luís Gonçalves, de 27 anos, atleta de andebol, era capitão da equipa do Póvoa Andebol Clube, ficando em estado muto grave e tendo sido levado para o Hospital de Braga, onde viria a falecer, pouco depois de ter dado entrada na Sala de Emergência e de Reanimação.

Após o despiste, o jovem estava a ser auxiliado pela equipa do Gabinete de Comunicação do Sporting Clube de Braga, que regressava a Braga, tal como Luís Gonçalves, a residir nesta cidade, quando um jipe do Comando dos Bombeiros Voluntários de Esposende cujo condutor não se apercebeu dos veículos na estrada, chocou contra o automóvel, ferindo gravemente Luís Gonçalves, que não resistiu aos danos sofridos.

A vítima, depois de ter jogado no Andebol Clube de Fafe, destacava-se agora no Póvoa Andebol Clube, coletividade da Póvoa de Varzim.