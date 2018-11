Foi esta quinta-feira encontrada a carrinha de caixa aberta onde viajavam José Rocha – mais conhecido por Zé Algarvio –, de 53 anos, e o cunhado Carlos Andrade, de 37 anos.

Segundo avança o Diário de Notícias, as autoridades localizaram o veículo mas não foi confirmado se os corpos das vítimas estavam dentro da viatura. Está previsto – se as condições meteorológicas o permitirem – que a carrinha seja retirada da pedreira esta sexta-feira.

Segundo testemunhas oculares, citadas pelo mesmo jornal, a carrinha ainda tentou travar a marcha quando os condutores se aperceberam que a estrada estava a colapsar, mas não conseguiram evitar serem levados pela derrocada.

José Rocha e Carlos Andrade eram dois dos três desaparecidos na sequência do desabamento da EN 255, que liga Borba a Vila Viçosa. Para além dos dois trabalhadores da pedreira que atravessavam a via numa retroescavadora, terão ainda caído para a pedreira a carrinha, que foi agora encontrada, e um carro.

A SIC Notícias avançou também na tarde desta quinta-feira que o veículo ligeiro de passageiros foi localizado e estava a ser amarrado para que fosse içado da pedreira, no entanto as condições climatérias obrigaram à interrupção das operações. Era nesse carro que terá tentado ir a Vila Viçosa Fortunato Ruivo, de 85 anos, o terceiro desaparecido.

A Proteção Civil confirmou, entretanto, que "durante as operações de reconhecimento e busca realizadas durante a tarde de hoje, 29-11-2018, na pedreira em Borba, foi detetada uma estrutura metálica submersa a uma profundidade de cerca de 7 metros, cuja configuração se afigura compatível com a de uma viatura".

"Ao anoitecer e com o aumento da precipitação no local, as operações em curso foram suspensas por razões de segurança, sendo retomadas amanhã, por forma a que as equipas de busca e resgate possam confirmar os dados recolhidos hoje, ao final do dia, naquele teatro de operações", acrescentam as autoridades

Esta quinta-feira foi ainda encontrada a terceira vítima mortal desta tragédia. Os corpos dos dois trabalhadores da pedreira já foram localizados e sepultados.