Dois jogos, duas goleadas: não podia estar a correr melhor este início de estadia de Marcel Keizer no comando técnico do Sporting. Depois de ter vencido na estreia o Lusitano de Vildemoinhos por 4-1, para a Taça de Portugal, o treinador holandês viu agora os seus jogadores derrotarem o Qarabag, no frio Azerbaijão, por claríssimos 6-1 – um resultado que, desde logo, valeu ao Sporting o apuramento para os 16-avos-de-final desta Liga Europa. Os leões sabem desde já que terminarão o grupo E em segundo, pois o Arsenal também saiu vitorioso da sua deslocação (0-3 no terreno do Vorksla Poltava, na Ucrânia).

Com praticamente a mesma equipa que escolheu para a estreia (a única alteração foi a entrada de André Pinto para o centro da defesa, por troca com o castigado Mathieu), Keizer viu os leões adiantarem-se no marcador logo aos cinco minutos, através de um penálti convertido por Bas Dost após falta sofrida precisamente pelo holandês – que assinou um pormenor absolutamente delicioso no lance. Zoubir ainda empatou aos 14’, numa clara desatenção da defesa leonina, mas durou pouco a festa azeri: aos 20’, Bruno Fernandes recolocou o Sporting em vantagem com um remate de fora da área – muitas culpas, ainda assim, para o guardião islandês Halldórsson, com uma abordagem terrível ao lance.

Nani aumentou a vantagem aos 33’, numa jogada individual de grande nível (deixou quatro adversários no chão), e a segunda parte serviu para Diaby (65' e 82') e Bruno Fernandes (75') bisarem - muito boas finalizações nos segundos golos de ambos, nos dois casos servidos por Jovane Cabral - e o jovem Thierry Correia, campeão europeu de sub-17 e sub-19 por Portugal, se estrear em absoluto na equipa principal, entrando aos 74' para o lugar de Bruno Gaspar.