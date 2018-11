Esta quinta-feira ficou marcada por um momento histórico no parlamento britânico. Em pleno debate de antecipação ao dia mundial da luta contra a SIDA, que se assinala no primeiro dia de dezembro, Lloyd Russell-Moyle, membro do partido Trabalhista, revelou que sofre da doença.

"No próximo ano vou celebrar um aniversário. São dez anos desde que soube que tinha Sida", afirmou na Câmara dos Comuns.

Lloyd Russel-Moyle confessou que a decisão de contar algo tão pessoal o deixou “bastante nervoso”, mas que sentiu que devia “ajudar os outros”.

"Sou um político remunerado e um dos meus deveres é mostrar como o íntimo se torna político e vice-versa. Isto não significa que o público tenha que saber tudo sobre a minha vida pessoal, mas significa que naquilo que podemos ajudar os outros, devemos fazê-lo", explicou o deputado, de 32 anos.

Ao recordar o dia em que a doença lhe foi diagnosticada, Lloyd Russe-Moyle diz que sentiu que lhe tinham “roubado tudo”.

“A tua boca fica seca e ficas com aquela sensação de indisposição, que não é indisposição, que te faz querer ver-te livre de tudo o que há dentro de ti, mas na verdade não tens nada dentro de ti porque acabaram de te roubar tudo", disse.

O político revelou ainda que tudo aconteceu quando andava na faculdade e que o namorado na altura lhe transmitiu o vírus sem nunca lhe contar.

"É claro que me sinto frustrado e que penso no quão estúpido fui. Mas tenho que viver a minha vida sem pensar como seria sem a doença. Mas posso ajudar outros ao alertá-los", contou.